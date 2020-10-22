黎智英數罪纏身　涉今年六四集結一案11月3日出庭

壹傳媒黎智英近年屢次被捕、官司纏身，雖然他在刑事恐嚇東方記者案獲放生，但律政司已就裁判官的脫罪裁決，向原訟庭提出上訴。而同時他還要面對4宗與未經批准集結相關的刑事案，將於未來半年接連接受審訊。除此之外，他於今年8月10日被警方國家安全處拘捕，目前正保釋候查，並須於12月2日到警署報到，或會再被檢控。

上述4宗刑事案中，有3宗發生於2019年8月至10月期間，黎智英3案中共被控兩項未經批准集結及3項參與未經批准集結罪。控罪指他分別於於2019年8月18日及10月1日組織和參與未經批准集結，並於2019年8月31日參與未經批准集結。

相關案件已轉交區域法院審理，並將於2021年2月至5月陸續開審，上述控罪每罪的最高刑罰為監禁5年，而區院的判刑上限為監禁7年。

此外，黎智英再涉於今年6月4日，到維園參加燭光晚會悼念六四事件31周年，因而跟李卓人及多名支聯會常委，被控煽惑他人參與未經批准集結罪。控方亦已將此案轉交區院審理，11月3日在區院提訊。

除了上述4宗已在法庭提訊的案件外，警方國家安全處於今年8月採取行動，拘捕黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤等人。

他們被指涉嫌違反《港區國安法》或涉嫌干犯串謀欺詐等罪，均獲准保釋候查。其中除李宇軒早前擬偷渡被截目前被扣內地之外，其餘各人須於12月初再到警署報到。