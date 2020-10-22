95%學童運動少體質差 學者警告若不改善或致早夭

運動不足會誘發健康問題，世界衞生組織建議5至17歲兒童及青年每日應有60分鐘中度或以上強度體能活動。有機構今日(22日)發表研究結果，指95%學生運動不足。有學者直言學童體質非常差，若不及早注視問題，未來有機會早夭，或令醫療成本攀升。機構鼓勵家長每日抽空進行親子運動，並建議學校訂立運動日。

凝動香港體育基金及周大福企業，委託香港大學李嘉誠醫學院兒科及青少年醫學系開展為期3年的「Sports Hour中小學生運動參與時數研究計劃」，於2019年9月開展至2020年1月期間，向710名6至17歲小三至中五學生派發活動記錄器，並透過問卷和體能測試，收集他們的運動數據。

研究結果發現，95%學生在上學日運動量不足，即使周末學生的運動量較多，總達標人數亦僅有23.7%，當中達標女生的平均運動時數亦比達標男生低3倍。研究更發現，隨年齡增長，青少年的運動量會隨之而驟降。

疫情對學童運動情況亦有影響，育有兩子的鄧太表示，大仔疫情期間少運動，體能明顯變差、身形變胖，情緒亦較以往不穩定。她續指，不少家長均遇到類似情況，以往喜歡外出活動的孩子，現時變得喜歡留在家中。

香港浸會大學體育、運動及健康學系教授雷雄德直言，香港學童體質非常差，並警告若不及早改善，未來早夭問題會變嚴重，醫療成本亦會增加。他又指，運動不足會影響學童腦部發展和認知能力，對學童的學術成績亦有影響。

凝動香港體育基金總幹事江嘉惠指，未來會推出一系列活動，希望出任凝動大使的港隊運動員江旻憓及歐鎧淳能成為榜樣，鼓勵學童運動。江鼓勵父母多與孩子進行親子運動，又建議學校將每年4月6日的體育促進發展與和平國際日定為運動日，於當日抽1個小時與學生進行中強度身體活動，從而推廣運動意識，並期望未來可發展至每日都有體育堂。