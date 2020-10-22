本港9月綜合消費物價跌2.2%　連續3個月錄得通縮

政府統計處今日（22日）公布，根據綜合消費物價指數，本港今年9月整體消費物價按年下跌2.2%，為連續3個月錄得通縮，其跌幅較8月相應跌幅的0.4%大，主要是因香港房屋委員會豁免公營房屋租金所致，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數(即基本通脹率)為0.5%，較上月的0.1%高0.4個百分點，主要是由於外出用膳費用上升和公營房屋租金上調所致。

根據統計處資料，在各類綜合消費物價指數中，9月按年跌幅最大為電力、燃氣及水，共下跌19.8%，其次為衣履下跌7%、住屋下跌5.3%、耐用物品下跌3%及交通下跌2.1%。至於通脹率最高則為食品(不包括外出用膳)，上升3.1%、雜項物品升1.9%、煙酒升1.8%、外出用膳升0.6%等。

政府發言人表示，撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本消費物價通脹率在9月回升至0.5%，外出用膳價格在本地疫情於月內趨穩下回復按年上升，其他主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力仍然輕微。政府料在新冠肺炎疫情下，環球和本地經濟狀況仍然疲弱，整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。