讚擲汽油彈男生優秀　裁判官水佳麗投訴不成立　議員斥官官相衞

曾讚揚一名掟汽油彈少年被告是「優秀嘅細路」的屯門裁判法院裁判官水佳麗，司法機構公布今日(22日)投訴結果，認為投訴不成立，總裁判官認為，即使水佳麗對被告的評價有失中肯，但量刑言論無就被告的犯罪行為表達任何有政治傾向性的立場，亦無鼓勵暴力或犯罪行為。司法機構有關決定惹來各界嘩然，議員狠批司法機構「官官相衞」欠公信力。

有關投訴指，水佳麗量刑時稱讚被告是「優秀嘅細路」、「滿腔熱誠」，講法態度偏頗，而輕判被告亦會令公眾誤以為暴力行為值得鼓勵。處理投訴的總裁判官引述判刑理由的前文後理，指水佳麗當時是勸誡被告人，單憑「衝動」和「熱誠」行事而觸犯法律，只會令父母痛心難過，言論無直接或間接鼓勵暴力或犯罪行為。

總裁判官又引述上訴法庭在刑期覆核的判詞提及，水佳麗認為被告過往是「優秀」的評價「有可商榷之處」和「有過譽之嫌」，但不足以支持裁判官是表面偏頗。總裁判官強調，案件的判罰是裁判官經過獨立判斷而作出的司法決定，訴訟任何一方如果對司法決定不滿，可以透過適用法律程序提出上訴或覆核。而終審法院首席法官亦同意總裁判官的意見。

議員葛珮帆認為，市民對有關反修例示威的案件投訴特別多，全因過去的暴亂事件對香港影響極大，大部分更涉及年輕人參與。她認為，今次事件接獲大量投訴，因裁判官在判辭時稱犯罪的被告為「優秀嘅細路」，是向社會釋出危險信息，有如鼓勵他們參加有關違法行為。

葛又指，當市民都認為水佳麗的言詞涉偏頗時，就不只是總裁判官說了算，加上現時的投訴機制是「自己人查自己人」，予外界觀感就是不公平、不公道，故過去建議應成立獨立監察司法的委員會，讓公眾有機會監察司法機構，及裁判官行為和操守，否則無助維護司法機構公信力。

議員何君堯批評，繼裁定東區法院前裁判官何俊堯的投訴不成立，今次再有同樣決定，絕對是有「官官相衞」之嫌，認為在處理公眾關心的投訴時應更謹慎、公平及公開。他又指有關結果早已預定，相信未來會有餘波，強調本港有需要進行司法改革，而民間監察司法表現在未來亦會佔有好重要的角色。

本身是律師的議員周浩鼎亦指，不少市民對此裁決感憂慮，認為司法機構應吸取經驗，督促裁判官在處理黑暴案件時，不要發表有失中肯的言論。他又促請律政司做好刑期覆核及上訴工作，如有案件判刑過輕就應跟進。