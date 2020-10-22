汽車橫泊沙田堵路　車內女學生罪成候懲

去年11月有人發起「大三罷」行動，期間有車輛橫泊在沙田科學園路堵塞交通，並有人設置路障阻止車輛駛過。警方事後拘捕8人，當中6人早前分別認罪和獲准簽保守行為，餘下2人不認罪，案件經審訊後，其中一名女學生今天(22日)在沙田法院被裁定在公眾地方造成阻礙罪成，獲准保釋至11月17日判刑，期間索取被告社服令及感化報告，而一人則無罪釋放。

兩名受審的被告依次為22歲女學生潘凱玲和29歲售貨員范瑞佑。他們被控於去年11月13日，在沙田白石角科學園路，留下垃圾桶、欄杆、巴士站牌，以及兩輛輕型貨車等。潘另被控管有一個士巴拿。

控方案情指，警方當日乘警車途經上址，見到有3輛車停在路中，車旁有人聚集，路上亦有雜物，現場交通擠塞。有人此時開始上車，其中兩車打算離開，最終被截停。警員在其中一輛車的司機位截獲范，再於車廂內發現潘，指潘身上有一個斜孭袋，在警署內再於斜孭袋搜出士巴拿。

對潘的管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪方面，裁判官裁決時指，片段顯示潘被截停時，她的身上沒有斜孭袋，亦沒有證據顯示斜孭袋是在哪裏搜獲，形容其出處是個謎團。由於控方不能證明潘與案中士巴拿的關係，故裁定她該罪不成立。

此外，辯方稱潘當時身處車上，是因為一名女士感到不適，故帶她到車上休息。惟裁判官不接納該說法，指出若說法屬實，潘應把該女士帶離離現場，以協助她得到治療，而非留在車上，認為潘是夥同他人堵路，裁定潘在公眾地方造成阻礙罪罪成。

至於范面對的控罪，裁判官指警方在截查他時，沒有即時警誡他，對他不公平，故剔除其招認證供，而且控方不能證明他是在何時到場，無法排除他剛抵達，不能斷定他有份參與堵路，故裁定他無罪。