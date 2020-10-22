逾7成受訪者支持強制檢測　議員促盡快將隱形患者清零

本港新冠肺炎疫情反覆，至今仍有源頭不明個案，通關無望，社會無法恢復正常運作。經民聯議員梁美芬聯同西九新動力就市民對全民檢測及健康碼看法進行電話調查，發現超過7成受訪者贊成推行強制全民檢測，促請政府盡快落實。

調查於本月11日至16日，以電話訪問形式成功訪問4552位年滿18歲的香港居民，當中有73.5%受訪者贊成政府推行強制全民檢測，僅8.6%反對。如果健康碼需要全民檢測配合，又是否贊成強制全民檢測，結果同樣有74.4%贊成；另有76.9%市民認為政府應提供免費檢測。

梁美芬表示，調查結果顯示大批市民都贊成推行強制全民檢測，直指本地個案「唔清零」，兩地通關將難以達成，經濟持續走下坡，故當務之急是盡快落實全民檢測，找出隱形患者，切斷社區隱形傳播鏈。

另外，她建議政府在人流多的地方，設置檢測車，讓高風險群組可容易做到檢測，惟政府一直欠缺魄力，裹足不前，她認為，政府萬萬不可「等運到」，處理疫情要大刀闊斧，又指未來會有跟進行動，希望特首及食物及衞生局局長陳肇始聽到民意。