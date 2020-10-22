郊野避疫頻現破壞王　龍脊千島湖行山徑慘變禿頂

港人熱愛郊游打卡，疫情下更湧現郊遊避疫潮，但不少市民卻忽略愛惜腳下的行山徑。環保團體綠惜地球透過航拍觀察本港多條熱門行山徑，發現幾年之間，本港多條行山徑的環境迅速惡化，知名行山徑如龍脊、千島湖清景台更出現非原有路徑的大片光禿禿泥地，狀如「蜘蛛網」。綠惜地球指出，恢復行山徑的自然環境需很長時間，呼籲郊遊人士切勿胡亂開闢小徑，亦不要為打卡破壞植物，切記愛惜大自然。

綠惜地球近月透過航拍，觀察本港四個熱門行山徑的變化情況，包括龍脊、千島湖清景台、昂平及蚺蛇尖。發現四個地點的行山徑都有不同程度綠植退化，其中曾被譽爲亞洲區「最佳市區遠足徑」的龍脊損耗最明顯，龍脊南面的山坡，並非港島徑的走線，故不屬當局日常行山徑保養的範圍，但近年不少遊人在山坡上尋找最佳的拍照地點時，在山坡上開闢出了如蜘蛛網般的小路網，與4年前植被茂盛的情況相差甚遠。

而千島湖清景台附近行山徑損耗速度最快，該觀景台是去年3月才開始對外開放，用以疏導前往大棠楓葉林的人流，並可以俯瞰大欖涌水塘優美宜人的「千島湖」景色，但啟用至今才一年多，行山徑已迅速退化，尤其是清景台圍欄外的斜坡小路，有不少遊人為影靚相打卡而跨過圍欄行得更前，該小路明顯被擴闊和沙化，已露出底石。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，疫情下掀起行山抗疫潮，不少人湧到郊外避疫、「唞唞氣」，但隨之衍生有不文明行爲破壞山徑，如有遊人站上行山徑旁邊有植物的斜坡上拍照，或擅自開闢行山徑，令原有的植被漸變成沙泥禿地。她續說，港府明日(23日)起放寬本地遊，相信届時山野郊外又將會遍布遊人，促請行山人士有需平衡郊野保育及旅遊活動，做到可持續綠色旅遊。