「你們可以打我了」 付國豪稱是「諷刺的控訴」

內地《環球時報》記者付國豪，去年8月在香港國際機場遭人圍毆及禁錮一案，今天(22日)在區院續審。付國豪繼續作供，解釋當日向示威者說「我支持香港警察，你們可以打我了」及「just fight me」等說話，並非挑撥示威者打他，而是作出「諷刺的控訴」，當時他已被人禁錮毆打失去自由，只能用言語反擊，以表達「無法反擊、無法脫離險境的無奈」。他承認自己一度有打示威者的想法，但最終忍住。

付今日作供時提到，當日曾向在場人士及記者求救，但就只得一名外籍女記者願意伸出援手，用身體阻隔他及示威者。一名戴黑色口罩的女子亦有份營救他，但當他向該女子道謝時，對方卻用廣東話回應：「只因為你得一個人我哋先救你，香港唔歡迎你」。

他並憶述，當時被多人綑綁禁錮不能郁動，有人按住他迫他坐在行李車上，又有人揮拳打他的頭，一名手持美國國旗的男子更一直追打他。

他曾試圖離開，不想受到傷害及侮辱，而他想起背包內有撐警衫及其內地身份證，當時示威者又情緒激動，預感可怕的事情會發生。然而包圍他的人很多，他無路可走，最終放棄逃走的想法。

控方播放多段新聞直播片段，片中有人用英文要求付出示記者證及護照，付用英文稱他是遊客，請求大家不要襲擊他。有人就指付是警察，又說他是內地派來的假記者。

付供稱，示威者要求他出示證件並不合理，他有權拒絕。而他當時之所以隱藏自己的內地記者身份，是因為之前亦發生過內地人或親內地的人在香港被打的事件，擔心會被示威者攻擊。