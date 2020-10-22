近7成港人有儲蓄習慣　平均月儲7000　擁50萬元才安心

疫情打擊經濟、影響就業，港人財政安全感下挫！香港存款保障委員會今(22日)公布一項調查，發現受訪市民認為目前的儲蓄可帶來安全感的評分僅54.8，較去年下跌；認為要儲蓄以備不時之需的受訪者增至近一半，較去年上升8%。受訪市民平均認為要有50萬港元儲蓄才安心，過去兩年，同一「安心門檻」為70多萬港元。有學者表示，本港受到經濟及政治因素影響，港人儲蓄目標下降反映社會情況，亦可見港人危機感增強。

存款保障委員會委託香港民意研究所進行上述調查，隨機電話抽樣訪問於8月24日至9月20日期間舉行，共訪問了1000名18歲或以上的香港人，研究他們的儲蓄習慣進行調查。結果發現有67%的市民有儲蓄習慣，平均每人每月儲7000港元，較去年的7500港元稍微下跌。

有46%受訪者指自己儲蓄的原因是為了應付不時之需，較去年的38%上升8%，或與今年的經濟、政治因素有關。其他儲蓄原因包括準備退休(27%)、令將來生活更好(13%)、買樓(9%)等；亦有62%市民認為擁有足夠儲蓄，可令自己生活更有安全感，惟問到市民對自己目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」，評分則由去年的56.1分稍為下降至54.8分，調查亦發現受訪者認為平均有50萬港元的儲蓄已有安全感，較2019年的78萬港元與2018年的72萬港元急跌逾20萬港元。

另外，調查亦訪問了育有至少一名10歲或以下子女的家長的儲蓄習慣，發現有儲蓄者為76%，較整體港人高，其平均儲蓄的金額亦較高，每月儲近8600港元，更有49%家長額外為其子女儲蓄，當中平均為每名子女儲98萬港元，主要用以支付教育開支，本地升學(59%)與出國留學(55%)。調查亦發現有84%的18至29歲受訪者有儲蓄習慣，是各年齡組別中最高，但近四分一人選擇將現金放在家中進行儲蓄。

受託進行調查的香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示，數字反映現時社會有不同的負面因素，令港人危機感加強，更有計劃儲蓄，但由於現時經濟環境變化，令市民儲錢能力下降，自然較低的儲蓄金額已能令他們安心。