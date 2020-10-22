海關1個月檢93萬支未完稅加熱煙　拘17人涉47案

為堵截未完稅加熱煙流入香港，香港海關過去1個月在全港各區共偵破47宗案件，檢獲約93萬支懷疑未完稅加熱煙及22萬支懷疑私煙，估計市值約320萬港元，應課稅值約220萬港元，並拘捕17人，年齡介乎19至54歲，所有案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關過去一個月展開代號「朗日III」的特別執法行動，期間在香港國際機場及落馬洲管制站偵破36宗走私層面的案件，包括郵包、空運貨物及陸路貨運渠道，檢獲約72萬支懷疑未完稅加熱煙。另外，海關亦在元朗、上水、沙田、葵涌、長沙灣、深水埗、旺角、觀塘、銅鑼灣及堅尼地城亦搗破了11宗儲存分銷及販賣層面的案件，檢獲約21萬支懷疑未完稅加熱煙及約22萬支懷疑私煙。

行動期間，海關亦搗破了6個懷疑未完稅加熱煙儲存倉庫及扣查2輛懷疑用作分銷未完稅加熱煙的車輛。海關強調，會繼續採取嚴厲執法行動，打擊各類型私煙活動，並重申走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。