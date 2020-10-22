英國律師管理局聆訊專業不當　何君堯轟玩政治犧牲公義

規管英國律師事務的律師管理局(Solicitors Regulation Authority，SRA)，就議員何君堯在2017年集會上表示要對港獨人士「殺無赦」 言論召開聆訊，調查何專業不當行為，最終可能剔除何的註冊律師資格。何君堯對此表示遺憾，轟英國「講一套做一套」，批評英國玩政治犧牲公義，並指專業資格只是錦上添花。

何君堯認為，事件非常可笑，對於英國一個如此莊嚴及歷史悠久的國家，一切講究制度及嚴謹證據，但竟然處理這些無聊瑣碎的投訴「加害」於他，對此表示遺憾。

何又提及，英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)，早前有份令他的安格里亞魯斯金大學的名譽博士學位被撤銷，形容整個程序在短短48小時內完成，打破世界紀錄，可見政治凌駕一切，批評英國以政治犧牲公義，講一套做一套，損失的是英國自己本身。

何又批評，裴倫德「陸地飄忽、叱咤風雲、翻雲覆雨」，隻手遮天利用「國家機器」打擊異己。他將會出席網上聆訊，並已提交抗辯書，專家證人亦在籌備，據理力爭。何又稱，若被剔除律師資格會感遺憾，但也不會太介意，專業資格對他來說只是錦上添花，花謝就換一朵。