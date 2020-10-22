國泰裁員：國泰港龍停運　今日再有16班機取消

國泰航空旗下的國泰港龍突然停止運作，令一批已訂機票的乘客大受影響，繼昨日(21日)有12班航班取消後，今日(22日)再有16航班取消，當中包括前往越南河內及內地廈門。有旅行社表示，旅客如透過旅行社訂了國泰港龍的機票，可透過旅行社安排退款，相信問題不大。

消費者委員會對國泰港龍停運亦表示關注，早前已提示國泰其應變措施應包括退款，或安排轉乘其他國泰航班或航空公司的班次，保障消費者的權益。消委會認為國泰有必要馬上和主動聯絡將在未來數天出發的乘客，或已購買港龍機票的乘客，作出適當的安排，以免構成不便。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，透過旅行社購買機票的個人旅客，旅行社可以協助辦理退票手續，較易處理。但團票因為暫時未有團出發，仍有時間去處理。已知部分港龍航班如前往內地，乘客可轉乘國泰航空或香港快運。但有些路線航班仍未有安排，如飛日本沖繩，要稍後才商議。至於國泰港龍過去半年來取消航班的訂金仍未退回，但國泰已表示旅行社如有確實需要可要求退款。