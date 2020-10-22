藥劑師學會推癌症藥物資助一覽表　涵蓋52種自費癌症藥　

新癌症藥物雖為病人帶來希望，但並非所有癌症藥物在公營醫療聯網下均受到政府資助，而且坊間處理藥費資訊欠統整，令患者及家屬難於及時獲得相關援助資訊，或因此耽誤適切的治療時機。有見及此，香港醫院藥劑師學會推首個公營自費癌症藥物資助「懶人包」，藥物資助計劃一覽表涵蓋共52種自費癌症藥物、92個資助計劃，讓公衆可對相關資訊一目了然。

有見及此，香港醫院藥劑師學會整理所有民間和政府所籌辦的公營市場用於醫治癌症藥物援助計劃的資料，推出全港首個公營自費癌症藥物資助計劃一覽表，並放上藥物教育資源中心（數碼平台），讓公眾可獲得所需要的癌症藥物藥費和資助計劃之相關資訊。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明稱，藥物資助計劃一覽表涵蓋共52種自費癌症藥物、92個資助計劃，並將藥物於公營市場之自費價錢列於表中，讓病人可以在開始相關療程前作更好的財政規劃。學會將透過向香港科研製藥聯會索取資料、政府相關網頁和醫管局資訊， 每3個月定期更新一次。