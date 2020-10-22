城巴上殺女友案　男乘客稱曾遭被告用刀指嚇

年輕土木工程師涉嫌於城巴上33刀殺女友一案，今(22日)於高院續審，控方傳召目擊證人作供。當日坐在被告與死者後排的男乘客供稱，最初2人沒有異樣，但途中死者突然慘叫，被告用刀連刺死者後再自捅，接着更破窗跳車，他回想起來，至今仍然覺得：「好震驚，唔知點形容」。

乘客黃柏竣今日在庭上覆述當日事發經過，他在下午約4時於富城閣登上涉案巴士上層，坐在被告與死者後約5米位置。他最初沒有太留意2人，他們只是細聲說話並不似吵架，但他見到被告後頸有很多汗。

但約3分鐘後死者突然慘叫，他站起來便見到被告用刀在插死者。他坦言：「我當時好驚。。。唔知諗緊乜嘢」。之後被告站起身，同時他就向車尾後退，並見到被告先用刀頂着自己胸口位，其後再自插腹部。

黃續指，被告負傷撞向巴士玻璃，再拿起錘子扑爛玻璃跳出車外。黃表示其實在被告自插時大部份乘客已離開，只剩下他及另一乘客仍在上層，被告一度用刀指向他們，叫他們不要走近。

駕駛涉案城巴的司機劉子文則供稱，當巴士駛離富城閣站後，他聽到有人大叫「殺人」遂停車，及後有乘客從巴士上層往下衝。劉稱：「聽啲客講，嗰個人有把刀。我原本想上去睇，但安全起見冇上去。」，但立即報警求助。不久他便見到被告從巴士上層跳了下來。

另外，控方亦傳召死者的好友石尉琳作供。石稱在初中時已認識死者李倩姮，她形容死者個性隨和、平易近人，且為人有規劃，更是一名「靚女」。

石稱死者於2016年透露交了男友，但她要到2017年9月4日才首次跟對方見面。石指當日接到電話後去找死者，見她哭住抱着似是喝醉的被告，最後要召救護車將他送院。這是她唯一一次見過被告。