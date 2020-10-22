國泰裁員：港龍航權再分配　專家指二三線城市航點可讓新航空公司營運

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空集團，宣布停止營運旗下國泰港龍航空，並正擬尋求監管機構批准，由國泰航空及旗下全資附屬公司香港快運航空，營運國泰港龍航空的大部分航線。不過，有專家指，政府再分配航權時會考慮多項因素，包括市場需求、航空公司的營運能力等，相信一些二、三線城市的航點或會讓新航空公司營運，以鼓勵良性競爭。

國泰港龍航空全面停飛，運輸及房屋局昨日(21日)表示，港龍航空必需將航權交還特區政府，不能自行轉讓予其他公司。政府收回航權後，本地航空公司可向運房局申請使用有關航權，並由運房局根據既定機制分配。

中大航空政策研究中心副主任袁志樂表示，政府分配航權時會考慮多項因素，包括市場環境、航空公司的營運能力及背景等，亦會根據不同航點作個別安排。他續指，國泰是港龍的母公司，熟悉相關航點市場及營運模式，例如內地一些主要城市的航點，會有一定優勢。

對於本地市場出現一間新航空公司，即大灣區航空，欲發展國內及東南亞短途航線，並正準備航空營運人許可證；袁志樂認為，讓市場加入新航空公司，可鼓勵良性競爭，一些二、三線城市的航點，可讓新航空公司營運。