3男女違強制檢疫令罪成　最長被判囚8周

1名女子因違反檢疫令，今被西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。

再有3人因違反強制檢疫令，今日(22日)於各區裁判法院被判刑。衞生署重申，必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

首宗個案涉及1名48歲女子，她早前獲發強制檢疫令，訂明必須在家中接受強制檢疫14日，惟她在檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於7月12日離開檢疫地點，被控違反《若干到港人士強制檢疫規例》，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁10日。

第二宗個案中，1名20歲男子檢疫令未屆滿前，於3月23日多次離開其檢疫地點，被控3項違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今於屯門裁判法院就3項罪行各被判處監禁8周，緩刑24個月。

另有一名37歲女子檢疫令尚未屆滿前，在無合理辯解及許可下，於9月28日脫下手環及離開其檢疫地點，最終在機場被入境事務處職員截獲。她被控3項違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日於觀塘裁判法院就3罪各被判即時監禁4周，同期執行。

連同上述3名人士，截至今日，共有59人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多3個月或罰款1.5萬港元不等。