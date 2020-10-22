國泰裁員：工會抗議國泰大裁員 　斥新合約試用期延長一年等同噤聲

國泰航空因管理不善陷入財困，卻向員工「開刀」救亡，大幅裁員5,300名本地員工。職工盟今日(22日)下午到國泰的母公司太古集團總部抗議，不滿國泰在決定裁員前，未有先諮詢工會。職工盟主席吳敏兒批評，國泰借是次裁員進行「大清洗」，又指新合約試用期將延長至12個月，變相間接要求有不滿的員工噤聲。

吳敏兒表示，國泰工會曾向公司提出其他開源節流方案，惟管理層沒有接納，她對此感到失望，期間更一度感觸落淚，指裁員令5,000多個家庭一夜間失去家庭支柱。她又指，國泰要求留任的員工簽新合約，薪酬大減，薪金比以往少達4成，強積金的僱主供款亦設有上限。

她又透露，有部分員工的新合約列明，試用期將延長至12個月，在一個月通知下即可解僱員工，間接要求員工噤聲，藉此裁走不聽話、舊合約的資深員工。她認為，政府作為國泰航空股東之一，應該履行責任，促政府重返談判桌，並與工會展開誠意對話。航空同業陣線呼籲會員，應清楚了解新合約細節，切勿心急簽約。