國泰裁員：馬時亨批國泰管理存在問題　應作出檢討

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空昨日宣布，停運國泰港龍航空，並大幅裁員5300名本地員工，是史上最大規模裁員。商務及經濟發展局前局長馬時亨今(22日)直指國泰的管理一直以來均存有問題，認為國泰應立刻檢討及改善。

馬時亨今午出席網台節目時指，國泰一直以來的管理有問題，例如企業「炒燶」期油，導致過去10.5個財政年度累積虧損逾271億港元。馬時亨指國泰早年仍算「一市獨大」，即使管理欠佳仍能繼續營運，惟現時於疫情之下「害到伙記(員工)」，令很多家庭受苦。他理解國泰於疫情期間載客量大幅下跌，同時仍須繼續承擔每月約20多億港元的支出。

不過，馬時亨指出，香港各行各業均受疫情影響，尤其是中小企，認為國泰應及時就管理手法作出改善及檢討。他坦言，香港擁有很多著名品牌，國泰是其中之一，但現時面對營運困境，難免令香港人感到唏噓不已。

對於政府早前向國泰注資273億港元，馬時亨指若然當時政府拒絕注資，將會令國泰面臨立刻倒閉的危機，屆時不止影響幾千名員工的生計，而是令3萬多名員工保不住飯碗。但他認為，政府注資當刻未必完全清楚了解國泰的人事或重組問題，並沒有列明不容許國泰裁員。

另外，馬時亨指現時經濟處於水深火熱當中，預計未來2年均會出現財政赤字，失業率有機會持續上升，超越2003年沙士疫情時的水平，認為要盡快與內地通關，相信兩地經濟聯繫可促進香港經濟復甦。