政Whats噏：轟打鼓嶺建過渡性房屋閉門造車　區會急召陳帆交代

政府早前宣布，3年內提供1萬個過渡性房屋，由於已經搵到足夠土地，所以會再增加5000個單位。運輸及房屋局日前喺社交網站話打鼓嶺「昇平學校」舊址將會興建過渡性房屋，並由博愛醫院籌建，會提供711個單位。但無論係打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明定係北區區議會主席羅庭德，都直指運房局完全無諮詢過佢哋就決定起屋，令佢哋覺得運房局閉門造車，完全無尊重過居民嘅意見，北區區議會仲通過動議，將去信運房局要求局長陳帆嚟區議會嘅土地發展、房屋及工程委員會會議交代呀！

身兼北區區議員嘅陳月明直斥運房局黑箱作業，無經過招標遴選就將打鼓嶺坪輋路昇平學校舊址交由博愛醫院發展同營運過渡性房屋，又喺完全無進行地區諮詢嘅情況下，閉門造車決定昇平學校大規模發展過渡屋單位。佢話打鼓嶺地區目前嘅各項交通設施，以至就業同埋就學方面都好滯後，根本容納唔到突如其來過1000人口嘅大型過渡性房屋屋邨，無論喺交通定治安上，都會對原本嘅鄉郊地區帶嚟嚴重嘅衝擊。

陳又批評政府長期漠視打鼓嶺區近3000名長者嘅退休生活質素，剝奪居民對打鼓嶺長者綜合服務中心嘅訴求，認為政府厚此薄彼，犧牲當地居民嘅應有福祉，所以當區居民都強烈反對昇平學校呢個唔合適嘅選址。

北區區議會本周二（20日）嘅會議上都討論過打鼓嶺建過渡性房屋嘅問題，陳月明喺會上動議嚴正批評運房局剝奪地區居民知情權，並強烈反對昇平學校呢個唔正確選址發展大型過渡性屋邨。議案得到全部鄉事區議員支持予以和議，最後獲大會投票通過，將會向運房局發出聯署信，要求陳帆出席下個月中區議會嘅土地發展、房屋及工程委員會會議交代清楚。

羅庭德形容政府完全零諮詢，指過渡性房屋嘅興建其實影響晒成個北區嘅運作，無啦啦多咗1000幾2000人搬入北區，搭車出入會經過主要道路，淨係交通上都要安排巴士加密班次啦！加上過渡性房屋嘅居民多為基層人士，但由打鼓嶺搭巴士出去火車站都需要約10蚊，試問基層人士又點負擔得起每日返工放工所用到嘅車費呢？羅直指佢哋都係透過運房局嘅社交平台得知要興建過渡性房屋，並由博愛醫院籌建。羅質疑點解唔係其他機構負責籌建，認為政府嘅程序非常唔透明。