港府將採購10萬流感疫苗　分階段供應私家醫生

本港市面流感疫苗短缺，不少專家早前呼籲政府將流感疫苗撥予私家診所應急，食物及衞生局今日（22日）公布，將會額外採購疫苗，並為公私營合作學校外展隊及參與「疫苗資助計劃」的醫生分階段供應10萬劑額外疫苗，方便高危群組接種，紓緩私人醫療市場供應緊張的情況。私家醫生須承諾不會收取額外費用，並簽署承諾書，及提交文件以證明已按相關條件接種獲分配的流感疫苗。

食衞局表示，較早時已訂購了87.8萬劑流感疫苗，未來將向私人醫療市場額外提供10萬劑疫苗，包括四價流感疫苗及噴鼻式流感疫苗，以分配予優先群組接種，醫生須為已參與「2020/21季節性流感疫苗學校外展（免費）」而未能採購足夠疫苗為學童接種的醫生；已參與「疫苗資助計劃」的醫生，當中會先分配疫苗予在2020/21季度未能成功採購任何四價季節性流感疫苗的醫生；及由民政事務總署協調參與「疫苗資助計劃」的非政府機構／私家醫生／診所。

是次分配工作下提供疫苗接種服務的醫生，每劑疫苗的資助額為100港元，與其他政府注射計劃的每劑疫苗資助額相同。有關的分配工作預計在12月內完成。另外，衞生署一直與疫苗供應商保持密切聯繫，並得悉11月中旬至下旬將有新一批約8.5萬劑流感疫苗到港，供應本港私人醫療市場。

當局又指，冬季流感季節一般會在每年1月開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民應盡早接種流感疫苗，預防季節性流感。對於近日南韓出現注射流感疫苗後的死亡個案，當局指據報南韓流感疫苗注射計劃使用南韓生產的疫苗，現時在香港註冊的流感疫苗並不包括由南韓供應商生產的疫苗，衞生署會繼續緊密留意相關情況。