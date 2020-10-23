警誠信小組下周推自願驗毒計劃　鄧炳強以身作則率先參與

今年初有多宗警務人員涉違法違紀的案件，警隊同年5月成立「誠信審核行動小組」，將於第3季起推出多項措施，包括要求選拔晉升的警務人員需就其個人財政狀況作出聲明，以及於下周初推行「自願驗毒計劃」，是首個於內部推行有關計劃的政府部門。警務處處長鄧炳強與一眾管理層以身作則，率先進行自願驗毒，結果當然全部呈陰性。警方指，有關「陽光政策」是希望人員自願參與，即使人員不參與，亦並非代表「有問題」。

警方誠信審核行動小組警司劉志聰表示，小組現時共有15名成員，當中包括1名警司及6名督察級人員，直接向助理處長（服務質素）和警務處處長匯報，成員全部都有豐富前線及調查經驗，入組前亦需要進行面試及背景審查，小組期望能提高警隊內誠信管理，首要就人員的財務狀況着手，於今年第3季就高級警司、警司及總督察晉升選拔的人員，需就個人財政狀況作出聲明，並會納入晉升遴選程序的考慮因素，以確保其良好行為及紀律；預料明年會伸延至警長及警署警長的晉升。

劉解釋，就人員的財務聲明作出審查，有關法律研究工作已經開始，期望明年內能作進一步審查。他強調，人員作出聲明屬一種表態，一旦被發現作虛假聲明，隨時會面臨刑事調查或紀律處分。

另外，警方於下周初於部門推行「自願驗毒計劃」，主要涵蓋現正擔任及申請加入敏感崗位的人員，例如毒品調查科、有組織罪案及三合會調查、總區及警區的反黑組、特別職務隊以及處理毒品的警員。被問到若有人員被驗出陽性反應會如處理，小組總督察葉俊汶表示，有關結果屬初步性質，需要由政府化驗所作出進一步剖析確認；而有關人員會否被停職或受查，則視乎個別案件。

警隊今年上半年共有26名警員被捕，另外，小組亦會就警員嚴重違紀違法作主動調查，不論是舉報形式，或現有案件調查期間發生，小組都有能力直接介入作刑事及紀律調查。小組目前就6宗警員涉違規案件進行調查，性質包括「盜竊」及「與不良份子為伍」等，當中包括大埔警區特別職務隊一名加入警隊13年的警長，疑在一次掃賭行動中，將檢獲的兩副麻雀取走自用，涉嫌監守自盜。