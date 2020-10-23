參加義工服務後敞開心扉　中六男生成功當選青年使者 　

中六男生謝峻岳自幼父母離異，家貧加上遭受同輩欺凌，令他缺乏自信，但在升中前的義工經歷，因探訪對象主動關心這個緊閉心扉的小孩，漸漸令他願意與人分享自身經歷，更由義工服務參加者變成籌劃者。憑著積極參與義工活動，樂於助人的心，令他獲得「社會服務優異獎」及獲選為聯合國兒童基金會青年使者，令他原本封閉的人生添上燦爛。

現於萬鈞匯知中學讀中六的謝峻岳，在他人面前充滿自信，但原來有一段鮮為人知經歷。在他四歲時，其好賭的爸爸因欠下一身債而棄家而去，「有時會諗，點解人哋有爸爸，我冇嘅？」他亦從此變得內向。他與母親之後搬到外婆家暫住，由於家庭有經濟困難，他零用錢不多，吃快餐對他來說都屬奢侈，「只夠錢買魚柳包。」讀小學期間亦不開心，常因小事遭同學欺凌，自此更怕事。

不過，自從他參加了學校義工隊的長者探訪，令他逐漸蛻變。長者眼見這孩子話不多，主動與他聊天，「（探訪）好似係我小學時期說話最多的一次。」他亦開始「勇於」與服務對象接觸。他在升中後，更積極參與義工活動，高中起更由參加者變成策劃者，籌劃海外義教團，帶領其他年青人到海外義教。

參加校內及校外的義工服務，令峻岳亦認識了其他學校的學生，有時會一起溫習，同輩影響了他建立學習目標，上學期他考獲全級首十名，期望未來可以升讀中文大學社會工作系，成為社工幫助他人。