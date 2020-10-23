東方日報A1：西貢土豪鑿路再揭官商勾結　私隱擋箭牌護神秘丁屋

西貢霸地愈揭愈臭，大環村非法鑿路事件只屬冰山一角，本報再接獲讀者爆料，揭發同區相思灣村有人非法於綠化地帶上違建道路，規劃署逾一年仍未執法，惟執法後有人無視被控，繼續擴建有關道路，疑有人先斬後奏，非法修路後再借勢發展；同時上址更出現無合約完成證明書（俗稱滿意紙）的「神秘丁屋」，本報向地政總署查詢，對方初時卻以私隱為由拒絕交代，惟及後終「跪低」，承認該屋無滿意紙，遭立法會議員狠批部門以私隱作擋箭牌，為土豪建屋作保護傘。關注團體直斥部門處理違規行為反應慢又欠跟進，造成多種問題，當中恐涉官商勾結，相關部門甚至廉政公署必須嚴肅處理。

該條長逾百米的違建道路設於相思灣村及下洋村的交界，原屬綠化地帶，有人開發一條泥路，近年被人用混凝土鋪出一條「水泥路」。今年七月記者前往查證時，道路被黃泥水覆蓋，疑有人非法鑿路遭揭發後，以泥土覆蓋混凝土，圖掩人耳目。及後記者向地政總署及規劃署一再追問，規劃署於十月六日回覆，稱當日已對有關土地擁有人提出檢控。

但及後當局並未採取措施或圍封有關道路，記者三日後再往上址查看，發現該路原封不動，更有擴建迹象。相較記者七月到訪，該路一端出入口明顯被擴闊，兩旁雜草亦被剷除，沿路泥土亦見有被挖的痕迹，而附近則放置多間疑似工地辦公室的貨櫃屋，並停泊大型挖泥車，似是配合擴建工程，直至昨日仍有大型挖泥車在上址動土。

此外，該路盡頭建有一間三層高白色神秘丁屋，外表簇新，惟內裏欠缺裝修，部分大門玻璃窗破裂，似是丟空多時。據悉該丁屋並未取得地政總署發出滿意紙，記者查閱有關土地登記冊未見有相關紀錄，而該屋業主為黃子洋。據悉黃在該區有許多發展項目，而○九年向該署申請進入政府土地，以便進行建造該屋工程，翌年獲該署批准，限定工程要在一一年六月一日前完成。而根據地契，丁屋完成後兩周內，黃需知會該署，以發出滿意紙。但記者查閱有關土地登記冊，卻未發現該署發出滿意紙的紀錄，只有一○年，該署批准黃進入政府土地以便建屋，之後再無下文。記者昨下午三時向該署查詢，兩小時後該署以私隱為由，拒絕透露是否已發滿意紙，惟最終在晚上八時，該署終承認未有對該屋發出滿意紙。

執業大律師陸偉雄直指，地政總署不應濫用「私隱」作擋箭牌而拒絕回應傳媒查詢，因傳媒並非查問有關土地及建築物的特別資料，只是詢問建築物是否符合土地條例，該署有責任正面回應，「咩都話私隱，咁以後市民同傳媒問政府部門，佢哋咩都唔使答。」他表示市民有知情權並期待社會具透明度，政府部門不應事事以私隱為由拒絕回覆，尤其與公眾利益有關之事。

議員尹兆堅認為，這不是私隱理由，而是事實問題，有沒有發滿意紙應向公眾交代，不能以私隱為擋箭牌。他質疑地政總署做法有官商勾結、私相授受之嫌，「為甚麼要替人掩藏事實呢？」如此做法為破壞公開資料的慣例。

「幕後可能涉及官商勾結，其實廉政公署都要介入調查！」「廿三萬監察」發言人王國興表示，部門得悉問題，拖延逾年仍未執法，涉及嚴重失職，甚至把關不力，當中恐涉及一些不為人知的勾結，相信廉署及申訴專員公署需主動介入，調查箇中原因 。王又稱，上址為不可建屋的綠化地帶，惟卻違建道路屬破壞環境，失去保育原意；該路當中涉及官地，但部門執法仍懶懶閒，實為管治不足。他補充，「套丁」問題更是遍地開花，失去為原居提供房屋的原意，涉及嚴重社會問題。

規劃署發言人稱，該署一九年八月巡查發現該路違例發展，同年十一月向有關土地擁有人發出強制執行通知書，要求中止違例填土工程，並發出恢復原狀通知書，要求於今年二月前把該土地恢復原狀。根據《城市規劃條例》，倘不遵照通知書規定辦理，即屬違法，首次定罪可處罰款五十萬元，及逾期每日另處罰款五萬元，而第二次定罪，最高可罰一百萬元，及每日另處罰款十萬元。該署於十月六日已對有關土地擁有人提出檢控。

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