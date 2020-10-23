涉事地主陳廣盛　曾惹損害生態官非

西貢相思灣村內違建道路涉及官地，但更大部分涉及私人土地，而涉及的私人土地中，大部分由中邦發展有限公司持有。該公司於一三年二月成立，單一股東是陳廣盛。陳過往涉及多宗土地發展糾紛，包括一五年有環保團體發現毗鄰馬鞍山郊野公園包圍的「不包括土地」的西貢黃竹洋被剷平，疑遭人「先破壞、後發展」，而當時上址大部分土地業權屬鑽光有限公司，該公司的董事正是陳廣盛。

記者在查冊資料發現，中邦發展有限公司於一三年三月，以一千四百多萬元購買相思灣村內近二十幅土地，全部位於有關違建道路的兩旁，而涉事的道路正貫穿其中。該些土地現時均屬不能建屋的綠化地帶，然而按照《清水灣半島南分區計劃大網核准圖S/SK-CWBS》列明，若綠化地帶內興建屋宇，須先向城市規劃委員會申請，可能在有附帶條件或無附帶條件下獲准，即有關人士透過申請，隨時可將土地改作建屋用途。

此外，坐擁相思灣村內不少土地的中邦發展有限公司，由陳廣盛一人持有。陳過往涉及多宗土地發展糾紛，其中包括位於西貢的黃竹洋，當年上址最少七成私人土地的三間投資公司，均由陳出任董事。據了解陳並非原居民，但在黃竹洋長大，相信為一名「生意人」，曾報住西貢菠蘿輋新村和大網仔。記者昨日到訪菠蘿輋新村的地址，現場為辦公室，有一名男子應門並聲稱陳不在，又指已租用該地方，甚少見陳亦不知他會否返來。而大網仔路地址則為住宅，外傭指陳通常下午三時返家，但記者等到下午五時未見陳。

陳於○八年成立「廣美發展有限公司」，與黃思美共同擁有，二人報住西貢同一地址。他們亦是「建科發展有限公司」的股東兼董事，除了黃竹洋，二人一○年至一三年間透過該公司購入馬鞍山老鼠田近三十幅私人土地。該些土地及毗鄰的官地一四年被發現被遭挖泥機嚴重破壞。另外，陳亦是「鑽光有限公司」和「通威投資有限公司」的董事，過去黃竹洋的土地雖然經歷多次轉手，大部分都由「廣美」、「鑽光」及「通威」三間公司輪流持有。

此外，陳亦曾捲入丁權糾紛，一四年被入稟索償。入稟狀指，他○六年向兩名林姓丁權擁有人交付六十五萬元訂金，簽約將二人西貢多幅土地的擁有權轉到陳名下，興建六座面積不少於七百平方呎的丁屋。惟陳被指違反合約，未能在七年內建成丁屋，被入稟追回兩幅土地的擁有權、沒收訂金及索償。

「香港成日話土地唔夠，主要係因為政府欠缺力度處理土地問題。」本土研究社成員陳劍青指本港土地「先破壞、後發展」已存在多年，但問題一直未見改善，源於這些土地大多坐落在發展商或原居民手上，他們主導土地用途但不懂運用土地資源，導致「先破壞、後發展」的情況。他坦言政府在土地問題上責無旁貸，近年港府推出多項政策希望解決土地問題，如公私營合作發展土地、以前甚至開放行政通道容許發展商「先霸後租」，政府聲稱是務實化做法，實質變相鼓勵破壞土地行為。