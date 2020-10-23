丁屋政策變質　淪套丁生財工具

為了得到新界原居民支持發展新市鎮，港英政府在一九七二年實施「新界小型屋宇政策」，即所謂的丁屋政策，直至九七年後，政策仍一直沿用。此政策原本是讓新界人安居樂業的善政，惟發展至今，政策變質，套丁行為不絕於耳，丁屋被人用來牟取私利，違反政策原意。

於丁屋政策之下，年滿十八歲，父系源自一八九八年為新界認可鄉村居民的男性原居村民，一生人只有一次可向地政總署申請，在其所屬鄉村內的合適土地建造一幢不超過三層，並且不得高於約八米，有蓋面積則不得超過七百平方呎的小型屋宇自住，毋須向政府補地價。

本土研究社兩年前發表新界套丁研究報告，指本港至少有近萬幢丁屋疑似以套丁方式興建，佔四萬多幢丁屋的四分一。本報亦發現，地政總署近十年批出逾四千宗批准撤銷轉讓限制，被質疑是縱容原居民牟利。

在二○一五年，十一名原居民和發展商被裁定串謀詐騙罪成，是政府首次就套丁提告。但本土研究社認為案件欠缺阻嚇性，套丁情況仍然持續，政府需負上一定責任，包括政府早年規範丁屋轉讓、容許「飛丁」、丁屋拆伙等寬鬆措施，至○七年時任發展局局長林鄭月娥更剔除原居民申請丁屋時，需表明不將丁屋轉售的聲明，令套丁非刑事化，導致情況急劇惡化。