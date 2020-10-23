何志平專欄：偉大的國家

今年的四月三日，美國有二十七萬多新冠病毒確診者。總統在白宮冠狀病毒工作隊簡報會上，一如既往的說：「我說它正在消失，它正在消失中。」

四月二十三日，總統忽發奇想的建議醫療人員研究把消毒液注射到病人體內，以治療冠狀病毒的感染。此新聞片段一出，全國嘩然。我們在紐約大都會看守所內都笑得站不起來。

這天的晚上，「羅素」（假名）回到我們的大倉房裏來了。羅素是六十多歲意大利裔的壯碩美國人，有糖尿病、心臟病、哮喘等長期疾病。三個多星期之前發高燒後，從我們那大倉房內被帶走，不知去向，但這天又回來了，還是回到他原來那床位！我們都圍着他問個究竟。

羅素坐在他的床邊，有氣無力的說他的故事：「那天晚上我發高燒和大便失禁弄得這地方烏煙瘴氣，抱歉得很。他們把我放在一個獨自的小房間裏呆了一個晚上。甚麼都沒有做或給我甚麼的藥。第二天早上測量了體溫後，看到我還在發燒，便把『太空衣』套在我身上，把我押送到外面布碌倫區的一所醫院去做檢查。抽血、掃描等等的弄了一整天，當然也沒有告訴我是甚麼的檢查或為甚麼而做的檢查。最後只是說我不用上呼吸機，用口罩輸點氧便可以了。於是又把我押運回看守所。把我扔在一個小房間內。你們知道這看守所裏有一個非常隱蔽的『特別證人保護區』嗎？那裏有好幾個獨立的小房間，裏面冷得厲害，又只有一張薄薄的小氈子。我要求他們把空調的溫度調高一點，他們說要把病毒冷死！真是開玩笑了，先把我凍死了，病毒便冷死了！沒有甚麼注射液、特效藥，啥都沒有。只是每天來測量體溫，任我自生自滅，我也以為我將會死在那裏！沒有方法給家裏掛電話，或發電郵，只能寫信寫字條。我向我的律師發信，三個星期了都石沉大海。幸好，我撐過了四五天之後，體溫降下來了，屙瀉也停止了，呼吸也暢順得多了，但味覺嗅覺還沒有恢復。他們又說我要再隔離十四天後再看。最後我純用自己的生存意志熬過來，硬要活下來的！看！我減掉了四十多磅肥肉，多棒！」

我們聽着，都被他的堅毅精神感動了，大家都忙着恭喜他重獲新生，各人也為自己的僥倖而擦一把汗。

四月二十八日，特朗普還在說：「我認為疫情正在消失中。」

四月二十九日，新聞報道說布碌倫區的殯儀館一時間處理不了眾多的遺體，要把遺體放在停車場的一些貨櫃車廂內。「遍地都是遺體」，報道說。

五月八日，總統說「我們美國是處理新冠病毒疫情的世界領袖！」同一天，一個災難式的巨型「太平間」在紐約出現了：布碌倫區三十九街碼頭前停泊了五十多輛冷藏卡車，內裏全放着屍體。

又是同一天，看守所裏傳得沸騰的消息是，《紐約時報》報道大都會看守所的所長被病毒感染了，正在家裏隔離工作。又傳看守所內有三十多名員工都受感染了。但拘留者呢？官方的說話是「零」感染！羅素嗤之以鼻的說：「當然喇，因為無論怎麼樣的病倒，都故意不給你做病毒測試，那就從來都沒有陽性反應，因為從來都沒有為我們被拘留者做測試！」

這兩星期以來，鄰居「阿廷」（假名）律師正忙着一方面跟外面的人權律師們聯繫，把對聯邦政府違反人權的集體控訴書草擬好，一方面在看守所內各倉房裏調動各人的興趣和積極性，簽名支持作為集體控訴人，而羅素便掛頭牌為主控人物。

一個晚上，眾人正準備上床入睡之際，兩名彪悍的護衞員踏着響亮的腳步，來到倉房內，站在阿廷的床的兩旁，用手電筒照着阿廷的臉，着他馬上起來跟他們走。阿廷從此在我們中消失了，不知去向！

羅素喃喃的道：「偉大的美國萬歲！」