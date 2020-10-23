你要知：屋企打邊爐韓燒充斥異味　開冷氣係大忌

疫情期間很多人留在家中，打邊爐、韓燒更是不少人選擇，不過飽餐一頓後，卻發現整間屋充斥濃烈的食物和油煙味久久不散，嚴重者更可持續數日。有空氣處理專家就教路，只要在開餐前後做幾個簡單步驟，就可以大大減低室內異味，毋須受異味困擾。

粵港澳大灣區城市建築學會(香港)副主席黃勁松表示，打邊爐、韓燒時，食物中醬汁、湯底或油分會被加熱，導致當中的細微物質變成懸浮物並向上升，而熱力就會可以令這些物質快速升高，並且隨着空氣向屋內四周飄散。當這些懸浮物飄到衣物、布料、窗簾等物件時，就會黏附在上面，並持續釋出氣味。

要解決食物殘留氣味，開餐前必需做好幾個步驟。首先，要打開所有窗戶，盡量加強通風，令懸浮物迅速離開室內，減少依附在屋內物料的機會，「開窗通風其實已經可以減低百分之二十至三十異味；第二，盡可能將冷氣關掉，因為冷氣會將懸浮物吸入機體內，當下次再開冷氣時，會將這些殘留物連同冷空氣一齊釋放，令異味擴至全屋。最後，將大廳的衣物、布料等物件放入房，並將房門全部關上，避免接觸懸浮物。

不過即使做好防護措施，都不等於可以完全隔絕異味。所以用膳後亦要多做一些功夫。準備一個檸檬或者小量梳打粉，方法是在打邊爐的位置放置一煲清水，然後將切開的檸檬或將幾茶匙梳打粉放進水中加熱，讓蒸氣擴散到全屋。黃勁松解釋，檸檬和梳打粉均是鹼性物質，可以分解食物中釋出異味的成分。他又提醒，將檸檬或梳打粉加熱時，要將窗戶關上，確保蒸氣盡量留在室內，而不會被帶出屋外，增加分解異味的功效。