探射燈：經歷至少1次校園欺凌　港童幸福感排名低

早前一項有關兒童福祉的國際調查顯示，35個國家或地區的兒童生活幸福感及滿意度中，香港學生的滿意度是所有受訪地區中最低。有專家表示情況令人關注，家長需密切留意子女的精神健康。

有關調查於2018及2019年進行，嶺南大學隨機訪問香港17間小學的小五學生及16間中學的中一學生，合共1526人。結果顯示，香港學生的幸福感較低，其中10歲小朋友的幸福感排所有受訪地區尾二，12歲小朋友的幸福感更排最後。調查亦顯示兒童最少經歷過1次校園欺凌，有近40%受訪學生曾被其他同學以不友善名稱稱呼，有15%更曾遭孤立及肢體欺凌。

香港心理衞生會執行委員會主席黎守信分析調查數據，指本港兒童幸福感較低源於學童較其他地區的小朋友花更多時間在學業上，除平日上學做功課外，課後要上補習班及興趣班，很少空餘時間建立自己的興趣及嗜好；校園欺凌率偏高及與家長工作繁忙而未能與孩子建立正面關係和交流感情有關。他指情況令人關注，家長需密切留意孩子的精神健康狀態，並了解孩子成長需要，「家長要明白自己嘅角色係咩，要按小朋友嘅性格特質安排唔同嘅嘢畀佢哋。」