探射燈：兒童遊樂場那渣　攀石架髒過廁板

戶外兒童遊樂場上月底重開，家長紛紛帶孩子到遊樂場「放電」，但遊樂設施隨時成為播毒溫床。東網記者早前巡視各區兒童遊樂場，抽取不同遊樂設施樣本委託專家檢測，發現細菌含量驚人，有設施含菌量較家用廁板高出逾390倍，當中更含大腸桿菌及金黃葡萄球菌。有專家表示小孩衞生意識較低，更會容易造成細菌交叉感染。醫生指病菌主要因雙手不潔傳播，接觸者可致腸胃炎及傷口感染，嚴重者甚至會腎衰竭。

記者日前隨機到全港5個戶外兒童遊樂場，包括大埔廣福公園、尖沙咀中間道兒童遊樂場、深水埗荔枝角公園、黃大仙鳳德公園及港島東區鰂魚涌公園，各自抽取兩個遊樂設施（可被雙手接觸的位置）樣本，交由專家進行細菌測試。化驗結果顯示，全部樣本含菌量高，均含有金黃葡萄球菌及大腸桿菌；而被小朋友雙手接觸愈多的遊樂設施，含菌量愈高。其中以中間道兒童遊樂場的攀石架含菌量最高，每毫升細菌菌落數目（CFU/ml）達47萬，較一般家用廁板高出逾390倍。

北京師範大學─香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士表示，小朋友發育及免疫系統未成熟，抗菌能力較弱，且衞生意識較低，更易感染細菌；加上雙手油脂分泌加強細菌黏附能力，其他小朋友接觸後可形成交叉感染。

家庭醫生林永和指，金黃葡萄球菌經由黏膜進入人體會導致腸胃不適，若皮膚有傷口或濕疹更會出現紅腫、發炎、膿瘡等皮膚性疾病；而一旦感染大腸桿菌，則可導致腸胃炎，嚴重者更會出現出血性腹瀉或腎衰竭等併發症。他建議小孩玩耍時佩戴口罩，及後要馬上清潔雙手，並換上乾淨衣服；身體不適及患有皮膚問題的小朋友不應前往遊樂場玩耍。

立法會議員陳恒鑌促請當局加強清潔兒童遊樂設施，並建議康文署在兒童遊樂設施上噴灑防菌塗層，以及加強宣傳教育，提高防疫意識。

康文署回覆指，重開兒童遊樂設施前已安排徹底清潔及消毒兒童遊樂設施，開放設施後，署方亦因應人流及使用狀況，安排清潔員工定時清潔及消毒設施，場地職員亦已加強巡查。