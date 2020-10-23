Dr.東：紅斑狼瘡部分患者視力受損　新藥可免惡化病人望獲資助

紅斑狼瘡是自體免疫系統疾病，香港每千人中就有1人患有此病，當中一成是男性。由於患者的免疫系統失衡，產生抗體攻擊自身細胞，導致皮膚等器官發炎，少於5%的患者更會視力受損。有33歲男子6年前患上該症，便因為視力受損而被打亂人生規劃，學業及職業一度受影響，幸使用昂貴的新藥後病情漸穩定、亦覓得心儀工作。他希望政府放寬傷殘津貼申領資格、資助病友使用新藥，令病友獲得更好的治療。

陳先生(化名)6年前確診患上紅斑狼瘡，當時他正攻讀碩士課程，全職任補習，壓力相當大，經常頭痛欲裂、流牙血。直至向急症室求診，才知自己腦有淤血、血小板偏低，患有紅斑狼瘡。陳辭職休養近一年，也延遲了畢業，但計劃重投職場時，又發現右眼眼底血管堵塞，且失去約四成視力。病情不穩、視力不佳，他只能無奈從事月薪不足1萬元的辦公室助理工作，長達4年，又曾經生蛇、患上肺炎等。

治療期間，陳有一個月須每天服用大量類固醇，兩、三星期内體重增加10磅，影響關節。及後，他使用了生物製劑提升血小板，減少類固醇劑量，再加上注意起居飲食，病情日漸受控，每天只需要服用小量藥物。去年，陳先生在一公證行覓得新工作，他滿意目前的待遇及工作，並指自己比較幸運，因爲生物製劑要價約6萬元，有不少病友卻步。

談到不少病人無力負擔藥費，陳希望政府能資助病友試新藥，並放寬傷殘津貼的申領資格，患者雖然肢體沒有殘障，但一旦發病、器官受累，就會失去工作能力。

風濕科專科醫生馬繼耀表示，紅斑狼瘡成因未明，或是遺傳基因加上後天因素引發。男性患者的病情較嚴重，治療效果相對遜色，亦更容易出現抗磷脂抗體症候群，該抗體會令血液凝結，造成血管栓塞。

至於紅斑狼瘡的病徵，則包括蝴蝶斑、光敏感、關節炎、晨僵、長時間微燒等，馬建議市民有懷疑應儘快求醫，醫生會根據病情處方類固醇等藥物，控制病情。他建議患者遠離煙酒、做足防曬，並考慮進食熟三文魚吸收維他命D，幫助穩定免疫系統。現時，市面上有不少標榜能增強抵抗力的益生菌、中成藥，醫生強調患者的免疫系統並不是差，而是失衡，若胡亂服用保健品，反有機會導致病情惡化。

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