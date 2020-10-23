啟動九巴需車長個人八達通　另有暗掣車迷洞悉

開動巴士有既定程序，車賊熟悉巴士運作才能開動巴士。有九巴員工透露，一般情況下，車長需使用其專用的個人八達通拍卡，記錄資料後方能開動巴士。倘車長遺失其專用八達通卡，需即時向公司報失及填寫報告，公司會補發新一張八達通卡。若車長開工忘記攜帶八達通卡，則要向「派更組」申請臨時卡開工。

而一旦系統發生故障，拍卡亦未能開動巴士，工程部人員可在巴士駕駛室按動一些按鈕，繼而到車尾引擎位置，按動專用按鈕「撻車」。

過去亦有巴士迷為一嘗做車長滋味，偷車兼「揸大膽車」。2018年8月12日凌晨，一輛停泊粉嶺雙層九巴被賊人偷走，沿大埔林錦公路往上水方向行駛，期間落斜失控剷上行人路掃毀電箱後，撞的士及私家車，司機棄車蹤杳。

2018年5月22日，一輛九巴在葵涌貨櫃碼頭南路五號迴旋處撼花槽石壆，九巴翻查巴士的衞星定位系統紀錄，揭發巴士在樂富巴士總站被偷走，其後行駛10公里，警方其後拘捕懷疑涉案的少年。2017年7月11日，一名少年在觀塘碼頭巴士總站，偷偷開動巴士遭職員撞破，少年迅速逃去。