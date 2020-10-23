擬煞停放寬$2搭車優惠　議員斥無口齒促政府削職位減開支

政府年初公布，把兩元乘車優惠措施的門檻由65歲下降至60歲，但近日有消息指，計劃或因經濟環境而擱置或延遲。有議員促政府盡快澄清及交代，並指政府如果向惠民政策開刀，擱置已承諾推出的措施，是不負責任、「無口齒」的做法。

民建聯議員鄭泳舜今早(23日)出席電台節目表示，如報道屬實他感到憤怒，有關措施並非新政策，只是簡單調整年齡門檻。況且，7月時勞工及福利局局長羅致光曾表示，計劃年底會接受申請，明年推出。如政府煞停有關措施，屬「無口齒」，促請政府解釋。他又指明白現時經濟欠佳，政府亦要計算開支，但認爲不應向惠民政策開刀，建議政府減少職位，節省開支。

議員麥美娟亦表示，有關消息已流傳數天，但政府一直未有回應，令民怨發酵，形容是不智的做法，促請政府盡快澄清及交代，並指如政府因庫房未來收入減少就擱置已承諾推出的措施，是不負責任的做法。

民主黨議員胡志偉亦指，如報道屬實會感到失望，認為政府將跨黨派都支持的措施拒諸門外，更反映政府「離地」。他拍措施本身爭議不大，如涉及濫用情況，政府便應處理及向社會交代。他又質疑，措施是否真的對政府造成沉重負擔，認為相比起「大白象工程」，有關開支微不足道。