國泰裁員：私院推免費醫護課程　供被裁空服員修讀名額100個

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，日前宣布大屠殺式裁員計劃，並停運旗下的港龍航空，以求保命。有私家醫院出手為失業的空中服務員「保就業」，免費讓他們修讀醫護助理課程，只需6星期便能畢業，其後有機會獲該院聘用，擔任醫護支援工作，起薪約1.5萬港元，名額共100個。

仁安醫院護士訓練學校開辦為期6周的全日制醫療支援人員(臨床病人服務)課程，原需收取約3800港元學費，但由下月起，100名獲取錄的前空中服務員可免費修讀。

仁安醫院院長李繼堯醫生表示，航空界從業員正面臨極大的挑戰，而空中服務員與醫護一樣都屬服務性行業，相信仁安醫院護士訓練學校可在這段艱難的日子中略盡綿力，因此推出免費的課程，為有需要的人提供多一條出路。

仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑表示，該課程一班共有40人，平均有80%學生會獲仁安醫院錄用，在該院擔任醫療支援人員，起薪點為1.5萬港元，部分職位更可高達月薪3萬港元。他又指，下月的課程目前仍有十多個學額，有興趣修讀的前空服員由即日起可報名，換言之經面試取錄，並修畢6星期課程，包括實習後，最快於年底或明年初已可投身醫療行業。