南韓打流感疫苗多人亡　港專家指難貿然叫停否則後果更嚴重

北半球即將踏入冬季流感季節，但南韓接連有民眾接種流感疫苗後死亡，截至昨日(22日)增至25人。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良強調，流感疫苗每年仍然拯救不少人，不能貿然叫停接種計劃，否則後果可能更嚴重。

他指南韓曾出現疫苗儲存失當及混有雜質等問題，認為南韓當局應交代清楚，但香港市民毋須太擔心，因本港流感疫苗的注射會有醫療人員監察過程，同時本港所用的疫苗與南韓的不同，但當中會有微量蛋白、穩定劑及抗生素等，市民接種前要了解自己會否對這些物質敏感。 何呼籲本港參考南韓情況，為將來出現新冠病毒疫苗後，萬一出現個別接種後死亡個案，應該如何公布資訊。

呼吸系統專科醫生梁子超則表示，南韓當地突然在短時間內出現多宗死亡個案，情況並不尋常，更有死者死因未確定，加上新冠病毒疫情肆虐，不排除提高了關注，令呈報急增，當地政府需要進一步了解。

另外，香港昨日(22日)再出現源頭不明的新冠肺炎確診個案，38歲女患者由有病徵至確診，歷時超過14日。梁子超指，有文獻顯示有患者的潛伏期長達20多天，但機率較低。他提醒，由於新冠肺炎病徵很普通亦不明顯，市民如有特別風險因素，例如曾經外遊或可能有潛在接觸史，需要提高警覺。