僱偵探社跟蹤港獨成員　在台港人料遭逐出境

台灣私家偵探社員工去年被指受李姓在台港人委託，跟蹤並偷拍主張港獨的香港學生組織成員在台行蹤。台北地檢署周四（22日）表示不起訴偵探社員工和李男。移民署稍晚表示，當接獲司法機關通知，將依法強制李男出境。台陸委會發言人邱垂正則呼籲在台港人自重，勿以身試法，否認台當局必將追究。

偵探社員工偷拍香港學生組織成員行程照片後，輾轉交到港媒手中並公開。照片中人因不滿行程曝光，於是到台北地檢署向偵探社員工提告。檢方周四在不起訴書中表示，李姓男子在台灣從事與居留目的不符的情報搜集工作，私家偵探社則貪圖小利為虎作倀，為境外媒體搜集台人行蹤，行為可鄙，但因行程內容不屬非公開活動，不構成妨害秘密，故予以不起訴。

移民署指出，李男原本在台工作居留，但今年4月遭僱主終止聘用，其居留許可已被廢止，但後來李男捲入跟拍港學生案，目前被司法機關依法管制出境，若司法機關通知解除管制，將依規定強制出境，且管制一定期間不得赴台。

邱垂正表示，要求主管機關盡快查處李男從事不符合居留目的情報搜集工作；若情節嚴重，不排除予以撤銷或廢止其居留許可。