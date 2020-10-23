國泰裁員：幸存者簽新約時薪減40%　工會轟打壓基層員工

國泰要求未被裁的員工簽新合約時減薪，工會批評是打壓基層員工。

國泰航空進行史上最大規模的裁員行動，削減8500個職位，還要求未被裁的員工簽新合約時減薪，國泰航空的工會今午(23日)將再和管理層會面，商討續簽新約問題。國泰空中服務員工會主席王思敏今早出席電台節目時批評，資方要機艙服務員簽新合約時減薪，做法是打壓員工。工會呼籲員工，要考慮清楚才簽新約。

王表示，資方要求留下的機艙服務員簽新合約，時薪平均比舊合約低20%至40%，較管理層為高，是打壓基層員工，員工若不簽新合約就會被解雇，然而所獲得的補償比被裁的員工更少，質疑國泰想逼走更多員工。

王重申員工願意和公司共度時艱，但期望減薪措施只是臨時性，不是永久措施，又呼籲政府介入。她擔心國泰若帶頭開先例，其他公司都會參考做法，令打工仔權益受損。

工會昨晚向員工發問卷，兩小時內獲得2000人回覆，當中80%人要求國泰改善條款才會簽新約。工會呼籲員工，要考慮清楚才簽。