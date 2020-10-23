港生國際勝任能力排第三遜星加　公共衞生意識排第一

香港中文大學教育數據研究中心公布學生能力國際評估計劃（PISA）2018年的「國際勝任力」評估研究，香港學生在「國際勝任力」認知評估排名第三，平均分為542分，遜於排名第一的新加坡和第二的加拿大。不過，港生在公共衞生問題的意識方面表現卓越，全球排名第一。

調查旨在評估15歲學生以母語閱讀、數學和科學的能力。在27個參與研究的國家或經濟體系，香港中排名第三，平均分為542分，高於參與國家或經濟體系平均分數474分。調查要評估學生「國際勝任力」的知識、技巧、態度和價值。是次研究中，香港15歲學生在「國際勝任力」認知評估中表現良好。

研究發現，本港的教學課程涉及全球性問題的比例，是高學業成績國家或經濟體系中最高的。另外，在家中使用多種語言有助於提高學生的「國際勝任力」，而香港學生以及新加坡、澳門、愛沙尼亞的學生，在家和學校能說兩種或以上語言的比例較加拿大和英國的學生為高。

本港新移民學生在「國際勝任力」方面的表現也很出色，例如在換位思考（perspective taking）和認知適應性（cognitive adaptability）方面較本地學生優勝。整體而言，新移民學生令香港在國際化和多元化方面的表現更佳。

中大教育數據研究中心總監侯傑泰指，本港的校長和老師都同意仍有空間去改善及創造多元文化、平等學習的學校文化。