天氣預報：萬聖節跌至最低20°C　嘩鬼歡度記得搭件褸

炎夏逐漸遠去，10月下旬秋意漸濃，氣溫亦愈跌愈低。天文台預測下周六(31日)的萬聖節最低氣溫只有20度，是今年入秋以來最低，市民屆時上街「扮鬼扮馬」應加件外套保暖。

天文台表示，位於南海中部的熱帶氣旋沙德爾會在未來一兩日大致向西移動，移向海南島至越南中部一帶。而受東北季候風影響，廣東沿岸地區及南海北部未來一兩日風勢頗大。預料高空反氣旋將會在下周初增強，華南天色好轉。此外，現時位於菲律賓以東海域的一個廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展成為一個熱帶氣旋，並在下周中期進入南海中部。

9天天氣預測，明日(23日)大致多雲及有一兩陣雨，海有大浪及湧浪，最低21度，而下周日(25日)起至下周三(28日)大致天晴，部分時間有陽光，日間乾燥， 氣溫徘徊22至28度；

下周四、五(29至30日)天色轉差，多雲有幾陣雨；隨後兩天(31日、11月1日)氣溫更進一步下降，跌至僅20度，而轉涼之餘亦相當乾燥，最低相對濕度55%，記得要搽Cream潤要一潤！