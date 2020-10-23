逾60英國國會議員去信藍韜文　促對華施壓釋放12被捕港人

12名港人早前涉在潛逃台灣途中，被內地海警拘捕後扣押在深圳。英國上下議院超過60名議員周四（22日）晚就事件去信外相藍韜文，要求他向中方施壓要求釋放所有被捕人士，並確保他們獲得應有的法律權利。

聯署信警告，若國際社會不強烈抗議，容許中方在內地起訴和監禁香港社運人士，將產生深遠的寒蟬效應。國會議員呼籲藍韜文要求香港特首林鄭月娥及北京，立即確保12名港人能夠回港、有權選擇法律代表、能與家人聯絡並得到所需的藥物治療。信中提到，其中4名被捕人士都持有英國國民（海外）護照（BNO），政府應特別關注。

來自不同黨派的國會議員均有份聯署，包括保守黨前首席大臣祈達文、保守黨前黨魁施志安、自由民主黨議員莫蘭（Layla Moran）等。施志安表示，若英方無法協助這12名港人，就如未能履行《中英聯合聲明》中的承諾；又指將事件提升至外交層面仍不足夠，應進一步提供領事援助。莫蘭則批評，中方剝奪12名港人的法律援助及藥物治療是不能接受。