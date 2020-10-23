藝人楊明撞毀歷史石牆　路政報維修費僅4千元　建築工程師斥荒謬

藝人楊明本年8月8日涉嫌醉駕，撞毀港島馬己仙峽道一段3米砌石牆，有指涉事石牆已有80年歷史。路政署於8月27日完成修復，有建築工程師估算修復費用可達25萬港元，惟昨日(22日)，路政署回覆中西區區議會指，有關石牆的維修及行政費用只需4000多港元。有建築工程師批路政署報價過低，質疑當局爲了包庇涉事司機免受公眾壓力「報細數」，亦有關注保育人士認爲石牆歷史意義高，當局應慎重處理。東網記者正向路政署查詢。

中西區區議員何致宏表示，署方解釋石牆可用原來被撞爛的石頭修復，毋須購買新材料，4000多港元開支包括維修費和行政費。根據中西區區議會文化、教育、醫療、康樂及社會事務委員會討論文件，區議會9月3日通過動議，要求以「原汁原味」方式保育重修馬己仙峽道被撞毀砌石牆，並依法向涉事司機追討維修等費用，惟當天路政署已經完成相關工程。署方代表有展示修復完成後的照片，除了因爲新舊水泥導致有些許色差外，並無大問題。他表示不清楚路政署如何計算這個金額，但認爲金額偏便宜，會考慮向路政署跟進具體費用。

中科興業董事總經理潘焯鴻斥4000港元修復石牆並不合理，為荒謬之舉。馬己仙峽道屬馬路，路政署維修時，需要進行臨時道路管理，即是改道，當中成本已經需要幾萬港元。修復石牆方面，需要挖掘地基、拆除損毀部分、釘板、紮鐵、舖新石屎等，另外還有工人的薪酬，就算承建商重用脫落的石塊，都需要8至10萬港元。因此，整個修復工程需要花費最少十幾萬港元，4000港元絕對不足夠。

潘質疑，路政署相當有可能刻意壓低造價，讓涉事司機毋須承受公眾壓力以及賠償巨額維修費。況且，類似的工程往往需要2、3個月才「埋數」，即最快也要11月才知道實際數字，現階段報價的參考價值不高。

「城西關注組」成員張朝敦熱衷研究香港石牆。早前曾指被毀砌石牆所用的大型石料是本地礦場出產石料，有歷史意義，「撞壞一個就少一個」，當局有必要盡量修復原貌，而非改用石屎結構。他認爲維修及行政費用如此之低屬意料之外。

就古物古蹟辦事處回應指，相關石牆並非法定古蹟、已評級、擬議評級或尚待評級的項目，但表示樂意向路政署提供技術意見，張認爲有關説法只是當局不作爲的藉口。石牆不屬古蹟，不代表沒有歷史意義，認爲當局有必要採取更主動的角色，確保修復工程有恢復石牆的原貌。