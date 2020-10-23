港大發現擅攀鳥龍類恐龍不能飛行　只能有限度滑翔

港大發現擁有翼膜的擅攀鳥龍類只可作有限度滑翔，而不能飛行。（受訪者提供）

香港大學研究團隊早前進行一項恐龍飛行演化的研究，發現具有翼膜的擅攀鳥龍類恐龍沒有拍翼飛行能力，只能進行有限度的滑翔，證明擅攀鳥龍類並非獨立進化出拍翼飛行能力的恐龍。研究人員認為，當身邊滿是鳥類、翼龍類和滑翔哺乳類，擅攀鳥龍類很自然地被壓迫直至消失。

擅攀鳥龍類恐龍是一類十分罕有、帶有類似蝙蝠翅膀的獸腳類恐龍，牠們生活於一億六千萬年前的中國北部，體重約一公斤，很可能以進食昆蟲、種子和其他植物維生。港大團隊先利用一種由港大研發的激光成像技術「激光誘導熒光技術」掃描化石，揭示了肉眼看不到的骨骼和軟組織，然後利用數學模型，預測擅攀鳥龍類的飛行方式，並測試各種參數，例如重量、翼展和肌肉連接。

研究團隊之一、港大地球科學系助理教授（研究）文嘉棋表示，這類動物可以滑翔，但能力不高，差劣的滑翔能力和短暫的存活時期斷定牠們走到進化的盡頭。

另一名研究成員、美國馬蒂山大學生物部助理教授Thomas DECECCHI表示，如果動物須要長途跋涉，滑翔在起步時耗損的能量較多，但速度較快的話，也能用作逃生技巧。