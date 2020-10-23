美酒佳餚巡禮改「雙11」網上舉行　530間餐廳提供優惠

新冠肺炎的疫情反覆，旅遊發展局今日(23日)表示，「香港美酒佳餚巡禮」將於今年11月11日至12月15日一連5星期舉行，今年活動以「線上+線下」形式舉行，建立一站式網上平台，提供線上訂購美酒、美食套餐外賣或外送，以及網上課堂服務；而線下活動則是全港數百間餐廳提供不同形式的優惠。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，疫情下全球經濟及旅遊皆出現新常態，而為了適應環境，活動將是「新對策中的新起點」。他表示在疫情下，雖然無法完全恢復實體經濟活動，但結合線上線下的活動有發展空間；另外亦可在進階段進行本地遊，「讓香港人做香港的遊客」，局方亦會繼續發掘及優化本地旅遊景點。

旅發局主席彭耀佳表示，旅發局已停辦大型活動數月，因應疫情局方的推廣工作也會因時制宜，因此是次「香港美酒佳餚巡禮」的舉辦希望市民可以在不受疫情影響下參與活動，業界也可繼續藉此活動宣傳他們的產品和增加做生意機會。彭又指，活動邀請了超過100間酒商的網上酒窖，超過530間餐廳提供優惠和外賣套餐，及34堂以美酒美食為主題的「網上大師班」。

捷成飲料有限公司業務總監麥婉妍表示，他們曾多次參與過去的美食佳餚巡禮，是次活動中他們會推出網上商店的全線75折，買滿800港元會再送一枝酒。她指，近年公司轉型開設了網上平台，在疫情下剛好可以切合社會需要，經濟環境雖然較差，但她認為消費者「對自己都好」，沒有較傾向購買較便宜的酒類，而公司今年網上平台的營業額更上升了一倍。她表示對是次的活動感到樂觀，期望銷情較往年好。

網上平台「客路」市場總監關霈詩表示，他們是巡禮的主要售票夥伴，今年的合作夥伴較往年的50多間增加至今年的167間，亦會推出不少優惠，購物滿200港元便會有80港元的優惠等，而參與的餐廳以香港的本地美食為主，而趁天氣轉涼，火鍋亦會是重點的推廣。麗思卡爾頓酒店資深市場推廣傳訊總監王潔明表示，活動中酒店會主要推廣「星級家居餐飲體驗」，包括約4人分量的下午茶、烤肉套餐等，對今年的銷情樂觀。