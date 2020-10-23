司法機構拒設24小時法庭處理反修例案　學者轟歎慢板難彰顯法治

反修例風波警方拘捕逾萬人，惟至今僅四分之一人遭檢控，大量案件被積壓，司法機構審理案件案排效律惹批評。對於有建議就相關案件設立單一專屬法院或24時法庭處理，司法機構答覆東網查詢時，聲稱這些案件的建議並不可行也不可取。正準備恢復重用荃灣法院大樓去處理區域法院案件，以騰出更多灣仔法院大樓的空間處理與社會事件有關的案件。學者批評司法機構歎慢板，對犯法者難起阻嚇作用。

司法機構發言人表示，24小時法院的做法在英國只維持了一段很短的時間，但已頗受爭議，而且成效不高。當地持份者認爲24小時法院或夜間開庭不利適當和有效的司法執行。有意見認為這種安排會令法官、法庭人員、檢控人員、辯護律師及被告過分勞累，增加出錯的可能性，同時亦對證人的日常生活造成干擾，可能影響審訊公平性，因而引發更多上訴理由。司法機構就此諮詢本地持份者，鑑於與社會事件有關的案件包括適用於不同司法程序的刑事罪行，他們亦認同設立單一專屬法院或是24小時法院，處理這些案件的建議並不可行也不可取。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，倫敦暴亂時英國設立的24小時法庭，特事特辦處理大量案件，香港亦應該加快審理反修例案件，以起阻嚇作用，目前案件拖延逾年，包括黎智英案件，若要待有審理結果，更拖上一兩年時間，難彰顯法治，警告人勿以身試法。

他批評司法機構歎慢板，無增加招聘人手或改善效率，予人縱容反修例人士的感覺，或主事者有立場，不想加快審理案件以起阻嚇作用，偏幫違法人士，令人難以接受。他亦擔心案件拖延太久才上庭，警員出庭時或忘記部分案情，令犯事者易脫罪。

司法機構表示，已就如何加快處理與社會事件有關案件的可行措施諮詢相關持份者。措施包括按需要延長開庭時間和安排星期六開庭；將各級法院的案件因應其性質和被告人人數等，排期在西九龍法院大樓等合適的法院大樓審理；採取更為有效的案件管理，包括訂立更嚴格的程序時間表；以及探討重用荃灣法院大樓的可能性。持份者對有關措施皆不持異議。