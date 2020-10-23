吳文遠街站製噪音表證成立　案件11月9日裁決

社民連秘書長吳文遠今年5月16日在紅磡擺街站時，被街坊投訴揚聲器聲浪過大，他否認一項擴音器造成的噪音煩擾罪，案件今(23日)於九龍城法院續審。法庭裁定案件表證成立，吳文遠自辯時揚言已使用揚聲器十多年，知道自己的聲浪不會惹來投訴，直指警方存心滋擾。法庭押後至11月9日裁決。

對於提出投訴的街坊姚永麟早前供稱，他當天進入附近一間茶餐廳後仍能聽到其聲音，吳文遠直言餐廳距離街站逾70米，餐廳內理應難以聽到揚聲器聲音，直言:「佢（姚）聽力好犀利」。

吳續指，警員當日收到投訴到場後，他曾叫同事調低音量，但警員不足5秒便斥他們仍是太大聲，他覺得警員其實是有心滋擾。

在盤問下，吳文遠稱會和兩名社民連職員輪流使用揚聲器演說，他承認自己身為時任秘書長，相對地較有號召力，但補充：「批評林鄭，邊個講都有吸引力」。

他又指演說不一定愈大聲愈好，也怕騷擾到別人，自言：「嗌咗咁多年，通常都OK。」吳又補充，他在街站逗留兩個多小時，只曾斷斷續續使用揚聲器半小時。

辯方陳詞時指，控方未能在毫無合理疑點下，證明姚在茶餐廳內聽到的人聲就是被告吳文遠，又質疑控方從來沒有進行聲量測試。