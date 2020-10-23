上訴庭認為判感化太輕　改判襲警文員即時入獄

18歲文員龔逸勤早前承認於去年11月11日「三罷」期間，起腳踢到一名正在奔跑追捕疑犯的警長的腳脛，今年6月被裁判官徐綺薇判處1年感化令。律政司認為判罰過輕申請覆核刑期，案件今天（23日）聆訊。上訴庭在聽取控辯雙方陳詞後，接納原審判刑太輕及犯了原則性錯誤，改判龔入獄30日，並須即時服刑。至於詳細判決理據，上訴庭就會另定日子頒布。

本案被告龔逸勤，承認在去年11月11日，於將軍澳唐德街近唐俊街襲擊警長58151。案情指當日早上有市民在將軍澳港鐵站示威，警方到場處理並在附近掃蕩。期間被告以左腳踢中上述警長戴有護脛的左脛，警長踉蹌幾步，但無跌倒亦無受傷。

律政司代表大律師今天陳詞表示，襲警是嚴重罪行，正當執行職務的警務人員是應當受到保護，雖然法庭並無訂立判刑指引，但一般而言都須判處即時監禁。而在本案中，被踢警長正在追捕疑人，被告的施襲行阻礙到其工作，判處感化實屬過輕。大律師指法庭應判處短期監禁以起阻嚇作用，但亦可考慮其他非監禁的判刑選擇。

至於代表被告的大律師，亦同意原判感化是屬於輕判。他表示翻查同類案例，只找到前法官包致金姪女Amina一宗案件被判感化，建議法庭可以考慮判被告社會服務令。

高院首席法官潘兆初在聽取陳詞期間提到，終審法院曾表示，法庭在考慮到示威活動增加的情況下，量刑時可加強考慮刑罰的阻嚇及懲罰性。結果他與另兩名法官彭偉昌與彭寶琴退庭商議後，決定改判被告即時監禁。他們以8星期作量刑起點，考慮到被告認罪等因素後，將刑期減至30天。