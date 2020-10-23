陳智思承認政府處理反修例示威失敗　建制派促吸取教訓　

陳智思認為在反修例運動中，港府的處理手法及與市民的溝通方式是完全失敗。

去年中爆發的反修例風波至今仍未完全平息，行政會議召集人陳智思承認政府處理反修例示威的方式是完全失敗，認為政府日後推出政策時，須先掌握民意。建制派議員狠批政府處理反修例風波是「斷錯症，落錯藥」，認為強推政策只會激起民憤，製造施政障礙，同時對建制政黨造成傷害，促政府須吸取教訓；議員又批評陳作為行會一員，對事件責無旁貸。

陳智思今日(23日)出席網上論壇時指，反修例示威屬於「不幸」，而市民將《逃犯條例》修訂視為「送中」，顯示政府的公關是「輸了」，須承認港府的處理手法及與市民的溝通方式是完全失敗。陳認為，政府須吸取教訓，於推出政策時要先掌握市民的接受程度，並向市民清楚解釋政策的目的，否則議題一旦被渲染，則難以繼續推行。

陳又稱，行會內部會存有意見分歧及不同辯論，反認為若所有人均附和特首，才是不健康的現象。但陳強調，從未試過當所有行會成員於同一議題持反對意見時，特首仍無視意見並強行作決定。

對於社會各界強烈反對政府硬推明日大嶼填海計劃，陳智思仍支持通過項目的研究撥款，形容是首先踏出第一步，繼以發展新地區，但對具體發展規模未有意見，認為社會可再作討論。

議員麥美娟批評，政府於推行逃犯條例修訂時的處理手法差強人意，完全沒有掌握民意而強推政策，無論是解說工作及政策醞釀均嚴重不足，是「斷錯症，落錯藥」，將原本對普遍市民沒有影響的草案，變成社會轟動的大事，她更預計短期內不可能平息社會風波，造成的社會撕裂或會維持超過10年。

此外，麥指行會成員是特首主要的施政夥伴，指陳智思於事件上有一定角色，現時只是公開批評政府施政問題，惟沒有解釋自己當時有否盡本分地向政府反映意見，質疑他當時有否協助政府糾正錯誤，抑或是任由政府「繼續錯落去」，現時公開發表意見似乎是希望劃清界線，事不關己。

議員梁志祥認同逃犯條例修訂的初心良好，惟當市民不理解當中的內容，並有大批市民上街遊行時，政府不應強推政策，指有時「正義未必能敵得過魔鬼」，強推政策只會激起民憤，為自己製造施政障礙，同時對建制政黨造成傷害。

梁認為，政府於日後施政須吸取教訓，按照主流民意而適時改變策略，例如擱置或撤回決策。此外，梁認同行會屬決策核心，若然政府施政出現問題，行會成員有責任表達意見，努力游說特首，亦應為政府作辯護，不應公開批評施政。

議員陳恒鑌直言，行會成員在政府決策上有一定角色，若然於決策過程中認為有不恰當的地方，應該盡責地立刻「諫言」，而當政府施政上有需要反思的地方，行會亦責無旁貸，惟認為陳智思的言論令人覺得他如局外人般。此外，陳恒鑌指政府施政無論好壞與否，均會直接影響建制派能否獲取支持者信任。