港珠澳大橋金巴日客量僅300人　再不通關或要裁員

港珠澳大橋明日(24日)通車滿2年，受新冠肺炎疫情影響，大橋車流量跌至冰點，東網早前報道港府今年或要花約10億港元為大橋開支「填氹」。港珠澳大橋穿梭巴士(即金巴)董事長張廣友表示，金巴日客量已跌至300人左右，惟仍要支付數以百萬港元計的每月開支，認為港府若再不與推行健康碼通關，料第2期保就業計劃完結後或需要裁員。

張廣友表示，現時金巴2條路線每日共開24班班次，日客量僅剩300人，每班車只有10多名乘客左右，與以往每日2.6萬人次相去甚遠，收入亦大減。他稱因現時仍然維持三地口岸營運，需要2更人手，而司機每7天更要進行費用達1500港元的病毒檢測，在無乘客的情況下，每月仍要支付數以百萬港元計的開支。

張指出，公司已採取大量開源節流措施，包括減少員工工時、放無薪假、高層減薪等安排，惟若客量低迷的情況繼續，而香港口岸仍未實施健康碼通關的話，在第2期保就業結束後，或要考慮裁員。他稱不希望人才流失，其他跨境交通工具亦苦不堪然，希望港府可盡快與珠海及澳門當局商討通關安排。

翻查資料，金巴早前申請兩期保就業計劃，共獲批690.6萬港元補貼，承諾員工人數為124人。