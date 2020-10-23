國泰裁員：被裁員工索工作評核紀錄遭收費　議員轟國泰賺到盡

因管理不善而在全球最佳航空排名榜跌出三甲的國泰航空，日前宣布大幅裁減5300名本地員工。有多名被裁員工表示，打算向國泰索取其任職期間的工作表現評核紀錄，以便轉工時供新顧主參考，但國泰竟然向其收取查詢費用。議員炮轟國泰做法不近人情，即使對待被裁員工亦要賺盡一分一毫。東網正向國泰查詢事件。

根據國泰內部發出的索取個人資料申請表格，申請人可向國泰申請索取個別員工的個人基本資料、就業資料、學歷、工作表現評核紀錄、紀律資料，以及飛行訓練紀錄等資料。但相關資料需要收費，而且收費方式按相關部門接到申請後，處理該申請所需時間來收費，收費標準是每小時100港元，並且申請人索取紙本紀錄，需每張紙支付2港元。

議員譚文豪批評國泰做法不近人情，「被裁員工不是『貪得意』而申請紀錄，而是想拿回這些工作表現紀錄，方便日後應聘新工作，國泰裁員時說過會協助被裁員工找工作，但我估不到所謂協助是向被裁員工收錢。」他又指，處理索取員工個人資料所收取到的費用，對國泰而言只是九牛一毛，「是不是有需要每張都要收2港元，賺到咁盡？」