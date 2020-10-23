耳念珠菌感染個案飆7倍　79%患者屬60歲以上

公立醫院7月至9月再現耳念珠菌大爆發，今年起至本月10日共錄得136宗個案，較去年飆升7倍。醫管局表示，耳念珠菌爆發期與第三波新冠肺炎疫情重疊，主要原因是隔離病房短缺，普通病房亦非常擁擠，大大增加交叉感染風險。當局今年6月起擴大入院篩查、加強實驗室檢測、由專責醫護人員照顧帶菌病人，以及為全數住院病人提供專用儀器，九龍西聯網將於第4季起使用，以盡量斷絕傳播鏈。

去年6月21日出現首宗海外輸入個案，去年錄得20宗耳念珠菌確診個案，而截至本月10日共有156宗確診個案，當中有2宗為感染個案，分別是尿導管感染和真菌血症。而帶菌病人中，有79%為60歲以上人士，相信他們抵抗力較差，及需要插導管等，增加病菌傳播的風險，若帶菌長者最終受感染，死亡率達30%到60%。

醫院管理局總感染控制主任賴偉文指，瑪嘉烈醫院、北大嶼山醫院和仁濟醫院都爆發過耳念珠菌疫情，3間同屬九龍西聯網。他解釋，耳念珠菌存活期長達10個月，認為去年的個案令病房環境受污染，導致今年瑪嘉烈和仁濟醫院爆疫。醫管局早前已在2間醫院進行環境樣本測試，發現多於1%受污染，當中包括過床氈、病床附近的椅子和推車等。另外，他指雖然另有38%病人屬安老院舍和殘疾人士院舍院友，但根據衞生署在2間老人院的篩查，認為老人院並無爆發風險。

賴指，公立醫院已制訂6大策略應對耳念珠菌疫情，包括擴大入院病人的篩查，但凡過去12個月曾在本港以外地區住院、曾在瑪嘉烈和仁濟醫院留醫、入住42間有相關個案的安老和殘疾人士院舍等，都需接受病毒篩查；17間急症醫院亦會在本月27日起，為2000名重點檢視帶菌及感染多重耐藥性病人進行一次性篩查；引入分子檢測，將病菌檢測期由9日大幅縮短至1日；及早為確診病人在單人房或指定病格隔離，並盡量由專責醫護照顧；為帶菌病人以氯已定消毒皮膚；今年第4季將為所有九龍西聯網醫院的住院病人提供專用儀器，明年首兩季將推展至全港所有醫院，以及在導管護理方面，加強手衞生及無菌操作稽核。