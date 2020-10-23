80後以21款草藥製本地品牌氈酒　創業遇疫情未氣餒

香港氈酒市場尚在興起，八十後的阿軒與阿名卻膽粗粗以杜松子為基調的氈酒（Gin），再混以21種草本材料蒸餾創製獨特的香港氈酒品牌，並已贏得多個國際獎項，包括國際葡萄酒暨烈酒大賽中獲得銀獎。惟創業遇上疫情，兩人縱遇上重重困難亦未有氣餒，更於今年首次參與美酒佳餚巡禮，冀透過網上推廣品牌。

開創自己的品牌並不容易，畢竟是門外漢，阿名本為律師，阿軒則為品牌顧問，釀酒的事要從頭學起，二人在2017年前往蘇格蘭酒廠學師，又到10多間酒廠探訪，回港後投資7位數字在德國訂製機器，一手包辦裝嵌等工序，單是機械接駁部分便用上一個月，處理牌照事宜，又在云云60多種草本中反覆試味，終在去年12月開展自己的品牌，目標是成為「香港驕傲」。

其品牌的氈酒除了加入一般傳統的杜松子苺、香菜種子外，更加入本地元素如枸杞、桂花、龍井等，氈酒已取名為「無名氏」。阿名指:「入口時口腔會充斥桂花、雪梨較甜的味道，之後又帶出淡淡茶香。」

不過創業遇上疫情，不少酒吧、餐廳自身難保，紛紛擱置與其品牌合作，二人惟有轉向網上銷售，又大搞新意思用品牌氈酒製搓手液，同時首次參與美酒佳餚巡禮，阿軒指雖然活動要移至網上舉行，但以往活動都有很大迴響，故仍希望成為其中一個參加單位，可以推廣自己的品牌。